גולדיס | מעדניית הגורמה של ישראל | משלוחי אוכל כשר מהדרין

קולקציית משלוחי מנות גולדיס & קוקה-קולה

מאפה אסאדו פורימי

מאפה אסאדו פורימי

משלוח ייחודי עם פרשנות מקורית לפורים.

הכולל אוזני המן במילוי אסאדו

בקבוקי/ פחיות קוקה-קולה

 

מאפה אסאדו פורימי

178.00
בראנץ' של שבת

בראנץ' של שבת

משלוח בהשראת בראנץ‘ ישראלי עם טעמים מוכרים,

הכולל חלה

כבד קצוץ

מטבוחה

טחינה לבנה

בצל מוחמץ

סלט גזר אסלי

קוגל תפוחי אדמה אישי

ושני בקבוקי/פחיות קוקה-קולה

 

בראנץ' של שבת

159.00
להתענג בפינוקים

להתענג בפינוקים

מבחר מתוקים ונשנושים קלאסיים לשי מפנק.

עם שמרים קראנץ‘

אוזני המן אדומים

פיצוחים

רוגלך

מקרונים

פופקורן

מיקס ג‘לים וחמצוצים אדום

שני בקבוקי/פחיות קוקה-קולה

 

להתענג בפינוקים

169.00
חגיגת בשרים

חגיגת בשרים

משלוח בסגנון אירוח עם טעמים עשירים.

הכולל

פלטת בשרים מעושנים

שלושה מטבלים

4 לחמניות ביס אדומות

שני בקבוקי/פחיות קוקה-קולה

 

חגיגת בשרים

145.00
בוקר בסטייל

בוקר בסטייל

משלוח בוקר מאוזן עם שילוב של טעמים רעננים ומלוחים.

הכולל

סלט שורשים

סלמון מעושן

מיקס זיתים

איולי לימונים

קרואסון מיני

סלט אדמה

שני בקבוקי/פחיות נורדיק מיסט

 

בוקר בסטייל

139.00
יוקרה מתוקה
חלבי

יוקרה מתוקה

משלוח מתוק בסגנון אירופאי עם דגש על פטיסרי וקינוחים אישיים.

 

בראוניז

פרלינים חלבי

מיקס עוגיות

מקרון אפרסק

זוג קרואסונים היישר מפריז

שני בקבוקי/פחיות נורדיק מיסט

 

יוקרה מתוקה

199.00
פורים בפאן

פורים בפאן

משלוח צבעוני ושמח לאווירת פורים קלילה.

 

הכולל

שישיית קאפקייקס

כדורי שוקולד צבעוניים

עוגיות שוקולד צ‘יפס

במבליק

שני בקבוקי/פחיות פאנטה

 

פורים בפאן

105.00
להרים מכל הלב
חלבי

להרים מכל הלב

שילוב קליל ומתאים לשיתוף של נשנושים ומתוק,

עם פיצוחים

מגש פירות מחולק

בלינצ‘עס גבינה חלבי עם רוטב אוכמניות

שני בקבוקי/פחיות פאנטה

 

להרים מכל הלב

109.00
טוויסט לימוני

טוויסט לימוני

משלוח מתוק ומרענן בהשראת טעמי לימון

עם קינוחי כוסות לימונשלי

מקרונים צהובים

נשיקות לבנות

סוכריות צבעוניות

שני בקבוקי/פחיות ספרייט

 

טוויסט לימוני

125.00
טעימה מאסיה

טעימה מאסיה

משלוח אסייתי קומפקטי ומדויק.

הכולל

סושי ירקות

סושי סלמון ורטבים

חמוצים יפניים

שני בקבוקי/פחיות ספרייט

 

טעימה מאסיה

129.00
