משלוח ייחודי עם פרשנות מקורית לפורים.
הכולל אוזני המן במילוי אסאדו
בקבוקי/ פחיות קוקה-קולה
התמונה להמחשה בלבד - עד גמר המלאי
משלוח בהשראת בראנץ‘ ישראלי עם טעמים מוכרים,
הכולל חלה
כבד קצוץ
מטבוחה
טחינה לבנה
בצל מוחמץ
סלט גזר אסלי
קוגל תפוחי אדמה אישי
ושני בקבוקי/פחיות קוקה-קולה
התמונה להמחשה בלבד - עד גמר המלאי
מבחר מתוקים ונשנושים קלאסיים לשי מפנק.
עם שמרים קראנץ‘
אוזני המן אדומים
פיצוחים
רוגלך
מקרונים
פופקורן
מיקס ג‘לים וחמצוצים אדום
שני בקבוקי/פחיות קוקה-קולה
התמונה להמחשה בלבד - עד גמר המלאי
משלוח בסגנון אירוח עם טעמים עשירים.
הכולל
פלטת בשרים מעושנים
שלושה מטבלים
4 לחמניות ביס אדומות
שני בקבוקי/פחיות קוקה-קולה
התמונה להמחשה בלבד - עד גמר המלאי
משלוח בוקר מאוזן עם שילוב של טעמים רעננים ומלוחים.
הכולל
סלט שורשים
סלמון מעושן
מיקס זיתים
איולי לימונים
קרואסון מיני
סלט אדמה
שני בקבוקי/פחיות נורדיק מיסט
התמונה להמחשה בלבד - עד גמר המלאי
משלוח מתוק בסגנון אירופאי עם דגש על פטיסרי וקינוחים אישיים.
בראוניז
פרלינים חלבי
מיקס עוגיות
מקרון אפרסק
זוג קרואסונים היישר מפריז
שני בקבוקי/פחיות נורדיק מיסט
התמונה להמחשה בלבד - עד גמר המלאי
משלוח צבעוני ושמח לאווירת פורים קלילה.
הכולל
שישיית קאפקייקס
כדורי שוקולד צבעוניים
עוגיות שוקולד צ‘יפס
במבליק
שני בקבוקי/פחיות פאנטה
התמונה להמחשה בלבד - עד גמר המלאי
שילוב קליל ומתאים לשיתוף של נשנושים ומתוק,
עם פיצוחים
מגש פירות מחולק
בלינצ‘עס גבינה חלבי עם רוטב אוכמניות
שני בקבוקי/פחיות פאנטה
התמונה להמחשה בלבד - עד גמר המלאי
משלוח מתוק ומרענן בהשראת טעמי לימון
עם קינוחי כוסות לימונשלי
מקרונים צהובים
נשיקות לבנות
סוכריות צבעוניות
שני בקבוקי/פחיות ספרייט
התמונה להמחשה בלבד - עד גמר המלאי
משלוח אסייתי קומפקטי ומדויק.
הכולל
סושי ירקות
סושי סלמון ורטבים
חמוצים יפניים
שני בקבוקי/פחיות ספרייט
התמונה להמחשה בלבד - עד גמר המלאי